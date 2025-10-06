"Altının daha oynak kuzeni..." Gümüş için önemli öngörü

Altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesine doğru yükselişi sürerken, Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva'ya göre gümüş daha sessiz bir şekilde daha güçlü bir performans sergileyebilir.



Sachdeva, "Altının daha oynak kuzeni" olarak tanımladığı gümüşün, son seanslarda onu geride bıraktığını belirtiyor. Gümüşün hem güvenli liman varlığı hem de endüstriyel metal olarak çift rolü sayesinde mevcut makroekonomik ortamda daha hassas tepki verdiğini ifade ediyor.



Sachdeva, "Tarihsel olarak gümüş, yükseliş dönemlerinde altının hareketlerini büyütme eğilimindedir ve bu model yeniden görülüyor gibi görünüyor" dedi.

