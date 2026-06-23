Altının fiyatı düşünce gözden de düştü
23.06.2026 10:36
Gram altın savaştan önce 8 bin liraya kadar çıkmıştı.
İran savaşı sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Fiyatların aylardır yükselmemesi yatırımcının ilgisini azaltırken Türkiye'deki her 100 kişiden 44'ünün ilk tercihi hâlâ altın olmaya devam ediyor.
İran savaşı altında fiyat oynaklığını artırdı.
Aradan geçen 3 ayın ardından 6 bin liranın altına geriledi ve "Yatırımımı altına yaparım" diyenlerin oranı azaldı.
Merkez Bankası (MB) hanehalkı beklenti anketine göre, her 100 kişiden 44'ünün yatırım tercihi hala altın. Ancak sayı mayıs ayındaki ankette 48'di.
ALTINDAN SONRA EN ÇOK TERCİH EDİLEN YATIRIMA ARACI
Altından sonra en çok talep gören yatırım ise yüzde 37,1 ile ev, dükkan ve arsa oldu.
Gayrimenkule yönelenlerde yaklaşık 4 puanlık yükseliş olduğu gözlemlenirken üçüncü sırada yüzde 5,5 ile vadeli mevduat geliyor. Vadeli mevduattaki artış oranı da 0,2 puan.
Arabaya yatırım yapanların oranı aynı oranda düşerek yüzde 3,3'e indi.
BORSADA SON DURUM
Borsaya ilgide geriledi.
Mayıs'ta yüzde 3,1 olan ilgi yüzde 2,8'e düştü.
Halkın yüzde 2,5'i "döviz alırım", yüzde 1,5'i "TL'ye dayalı yatırım fonu alırım", yüzde 1,3'ü "dövize dayalı yatırım fonu alırım" derken yüzde 0,6'sı dayanıklı tüketim malı alacağını belirtiyor.