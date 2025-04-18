Altının kilogram fiyatında yüzde 0,6 artış
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftayı 4 milyon 142 bin 999,5 TL sevyesinde kapattı.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 127 bin lira, en yüksek 4 milyon 142 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.
Toplam işlem hacmi 1 milyar 373 milyon 481 bin 975,96 lira, işlem miktarı ise 333,33 kilogram olarak gerçekleşti.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 386 milyon 441 bin 614,94 lira olarak gerçekleşti.
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