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Altının onsu 2 bin 507 doları gördü

Çarşamba günü Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimlerine ilişkin mesajları beklenirken altının onsu 2 bin 507 doları geçti. Gram altın 2 bin 749 TL, çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 606 TL oldu.

Altının onsu 2 bin 507 doları gördü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesiyle, artan alımlar ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını yükseltti.

Merakla beklenen Jackson Hole Sempozyumu 22-24 Ağustos'ta yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da toplantıya katılması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Cuma günü Türkiye saatiyle 17:00'de merakla beklenen konuşmasını yapacak.

Gelişmeleri takip eden piyasalarda altının onsu 2 bin 507 doları gördü.

Piyasaların kapalı olduğu saatlerde altın fiyatları ise şöyle;

Ons altın: 2.504,18 Dolar

Gram 2.717,92 TL

4.608,59 TL




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