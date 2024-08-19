ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair beklentilerin güçlenmesiyle, artan alımlar ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar altının ons fiyatını yükseltti.



Merakla beklenen Jackson Hole Sempozyumu 22-24 Ağustos'ta yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da toplantıya katılması bekleniyor.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Cuma günü Türkiye saatiyle 17:00'de merakla beklenen konuşmasını yapacak.



Gelişmeleri takip eden piyasalarda altının onsu 2 bin 507 doları gördü.



Piyasaların kapalı olduğu saatlerde altın fiyatları ise şöyle;



Ons altın: 2.504,18 Dolar



Gram Altın 2.717,92 TL



Çeyrek Altın 4.608,59 TL











