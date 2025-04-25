Altınyıldız ve Beymen’in kurucusu Osman Boyner hayatını kaybetti

Boyner’in cenazesi, 26 Nisan Pazar günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



Moda ve sanayi dünyasında derin izler bırakan Osman Boyner, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) de kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Uzun yıllar Boyner Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Boyner, 2010 yılında görevini devretmişti.



OSMAN BOYNER KİMDİR?



1926 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Osman Boyner, eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. 1952 yılında kurduğu Altınyıldız ile Türk tekstil sanayisine damgasını vurdu. 1956’da gerçekleştirdiği ilk ihracatla Türk kumaşlarını dünyaya tanıtan Boyner, sektördeki öncülüğüyle dikkat çekti.



1960’ların sonlarında modacı Kerim Kerimol ve İtalyan ortak Silvano Corsini ile hazır giyim alanına adım atan Boyner, 1971’de Şişli’de ilk Beymen mağazasını açarak Türkiye’de lüks perakendenin temellerini attı. Osman Boyner, TÜSİAD’ın kuruluşunda yer alarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli katkılarda bulundu.