Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı. "1,3 trilyon liralık değerleme anormal bir rakam"

Sermaye piyasaları na ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.



Yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını belirten Kumova, Destek Holding'in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu ifade etti. Holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu anlatan Kumova, Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını söyledi.



Kumova, Destek Faktoring 'in halka arzı için ilk olarak bir bankayla anlaştıklarını, daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını anlattı. Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü söyledi. Kumova, Tera Grubuna neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını ifade etti.

Savcılık sorgusunda Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükseliş de Kumova'ya soruldu. Savcılık, Kumova'ya, "46 TL'den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" sorusunu yöneltti. Kumova ise şirketin ulaştığı değerin olağan dışı olduğunu kabul ederek, "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum" şeklinde beyanda bulundu.



Hisse değeri ve satışlarıyla ilgilenmediğini, şirketin ticari faaliyetlerine odaklandığını belirten Kumova, yükselişe ilişkin herhangi bir sorgulama yapmadığını söyledi. SPK'nın süreci denetlediğini düşündüğünü ifade eden Kumova, anormal bir durum bulunması halinde kendilerine bildirim yapılacağı kanaatinde olduğunu anlattı.

"TEK BİR LOT DAHİ ALIP SATMADIM"



Kumova, hissenin ciddi şekilde değer kazandığını kabul ederken halka arzın ardından bir yıl boyunca şirket hisselerini satmasının yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde kendisinin ve şirketinin tek bir lot dahi alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini savunan Kumova, bir yıllık satış yasağının sona ermesinin ardından ise şirketin ticari faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Destek Faktoring'in yaklaşık yüzde 1'lik hissesini satmak istediğini söyledi.



Bu kapsamda E.T., E.S.Y. ve "Erdin" isimli kişiyle görüştüğünü anlatan Kumova, başlangıçta yüzde 5 oranında hisse satmayı düşündüğünü ancak piyasa koşulları gerekçe gösterilerek yüzde 1'lik satışta anlaşıldığını belirtti. Kumova'nın anlatımına göre hisse yaklaşık 800 TL seviyesindeyken yüzde 20 iskonto uygulanarak yaklaşık 700 TL seviyesinden yüzde 1 oranında hisse satışı gerçekleştirildi. Kumova, işlemin özel emirle yapıldığını ve KAP'a bildirildiğini ifade etti.

"60 KATLIK ARTIŞTA ANORMALLİK SEZDİM"



Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu. Kumova, bu soruya verdiği yanıtta, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim" dedi.



Ancak Kumova, işlemlerin borsa tahtası üzerinden gerçekleştirildiğini, kendisinin veya şirketinin bu işlemlere müdahale etme imkanının bulunmadığını savundu. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, yükselişten memnun olduğu dönemlerin de bulunduğunu belirtti. Kumova, bir yıllık satış yasağı sonrasında hisselerin yüksek değerde olmasının kendisine kâr sağlayabilecek olması nedeniyle, "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" ifadesini kullandı.

“TERA'NIN YAPTIĞININ AYNISINI VE DAHA FAZLASINI PUSULA'DA GÖRDÜK”



Savcılık, Kumova'ya Tera veya Pusula üzerinden şirket hisselerinde büyük kazançlar sağlandığı yönünde bilgi sahibi olup olmadığını ve bu konuda herhangi bir devlet kurumuna başvurup başvurmadığını da sordu. Kumova, ticari faaliyetleri nedeniyle fonları takip ettiklerini belirterek, "Tera'nın yapmış olduğu işlemlerin aynısının ve daha fazlasının Pusula tarafından yapıldığını da gördük. Yani bu açık, herkes tarafından görülebilir bir şeydi" şeklinde beyanda bulundu.



Buna karşın Kumova, herhangi bir kuruma başvurmadığını söyledi. SPK ve BDDK'nın söz konusu işlemleri gördüğünü ve denetlediğini düşündüğünü ifade etti.

SAVCILIKTAN “FON PARASIYLA MANİPÜLASYON” SORUSU



Savcılık sorgusunda Tera'nın para piyasası fonları üzerinden aldığı kredilerin usulsüz biçimde Tera'ya aktarılıp aktarılmadığı ve bu parayla Destek Faktoring hisselerinin yeniden alınarak manipülatif işlemlere devam edilip edilmediği de Kumova'ya soruldu. Kumova ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgisinin bulunmadığını savundu.



Tera yöneticilerinin Destek Faktoring hisselerinde manipülasyon yaptığı veya hisselerin açık fonlara aktarılması sırasında elden komisyon alındığı yönünde herhangi bir duyum alıp almadığı sorusuna da Kumova, "Herhangi bir duyumum olmadı" yanıtını verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Kumova ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem yapmanın ticari hedefleri arasında bulunmadığını, halka arzın amacının şirketin öz kaynağını artırarak ticari büyüme sağlamak olduğunu savunan Kumova, dosyada adı geçen E.T. ve Tera Yatırım ile ilişkisinin ticari faaliyetlerle sınırlı olduğunu söyledi. Şirket hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri süren Kumova, açıklanan kârların da şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Kumova'nın avukatı ise müvekkilinin beyanlarının ilgili kurumların kayıtlarıyla doğrulanabileceğini belirterek serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.