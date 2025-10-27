Alüminyum 3 yılın zirvesinde

Birleşik Krallık'ta alüminyum vadeli işlemleri, kısa vadede arzın kısıtlı olması ve uzun vadede talebin yükselişte olması nedeniyle Ekim ayında ton başına 2 bin 870 doları aşarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Ülkenin izabe tesisleri arasındaki güçlü rekabet, devam eden üretici deflasyon sarmalına katkıda bulunurken, önde gelen üretici Çin, metal üretiminde aşırı kapasiteyi önleme önceliğini yineledi.



Bu, bu yılın ilerleyen dönemlerinde aşılması planlanan yıllık 45 milyon tonluk alüminyum üretim sınırıyla uyumluydu. Önemli rafinerilerdeki sorunlar da arzı baskıladı ve İzlanda'daki Grundartangi izabe tesisindeki iki üretim hattından biri, elektrikli ekipman arızası nedeniyle askıya alındı.



Ayrıca Alcoa, Avustralya'daki Kwinana alümina rafinerisini, boksit veya kalitelerinin bozulması nedeniyle kapatacağını duyurdu. Bu arada, alüminyumun hızla büyüyen elektriklendirme sektörlerinde bolca kullanılması, tüketicilerden gelen alımları sürdürdü. Bu durum, ABD ve Çin'in bir ticaret anlaşmasına yaklaşmasıyla birlikte kısa vadeli güvenin iyileşmesine katkıda bulundu.