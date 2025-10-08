Alüminyum 3 yılın zirvesinde

Alüminyum vadeli işlemleri, daralan arz ve uzun vadeli talebe yönelik yükseliş beklentilerinin ortasında, Ekim ayında ton başına 2.750 doları aşarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Çinli yetkililer, 2025 ve 2026 yılları için baz metaller için yıllık üretim büyüme hedefini, önceki yüzde 5 hedefine kıyasla, yıllık ortalama yüzde 1,5'e düşürdü. Bu sınırlama, Pekin'in deflasyonist baskıları kontrol altına almak amacıyla üreticilerin kapasitesini yavaşlatma çabaları nedeniyle, mevcut kapasiteyle bu yıl aşılması beklenen Çin'in 45 milyon tonluk alüminyum üretim sınırıyla uyumluydu. Alcoa ise, Avustralya'daki Kwinana alümina rafinerisini, boksit veya kalitelerinin bozulması nedeniyle kapatacağını duyurdu. Bu arada, uzun vadeli alüminyum tüketimine yönelik bahisler, büyük miktarda alüminyum kullanan yeni veri merkezlerine yönelik şirket harcama taahhütleriyle desteklendi. Geniş kapsamlı özel PMI verilerine göre Çin imalatındaki keskin artış da mal üretimi görünümünü destekledi.

