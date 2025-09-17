Alüminyum 3 yılın zirvesine çıkıyor

ABD'de alüminyum vadeli işlemleri, zayıf ABD doları ve arza yönelik sürekli tehditler nedeniyle Eylül ayında ton başına 3 bin 700 doların üzerine çıktı ve bu, 2022'den bu yana en yüksek seviyeden çok da uzak değil. Başkan Trump tarafından alüminyum ithalatına getirilen yüzde 50'lik gümrük vergisi, önemli Kanadalı üreticileri ABD'den metal çekmeye yöneltti ve ABD sevkiyatları, 2. çeyrekte toplam Kanada ihracatının %78'ini oluştururken, 1. çeyrekte bu oran yüzde 95'ti.



Çin üretiminin, ülkenin yıllık 45 milyon tonluk sınırının altında kalması bekleniyor ve bu da dünyanın en büyük üreticisinin arz büyümesini sınırlayacak. Ayrıca, Gine Alümina, Gine'nin askeri liderliğindeki hükümetinin tüm madencilik ruhsatlarını yeni kurulan bir devlet şirketine devretmesinin ardından tüm madencilik ruhsatlarını kaybetti ve bu durum, büyük üretici Emirates Global Aluminum'u besleyen cevherin üretimini potansiyel olarak durdurdu.



Bu arada, fiziksel alüminyuma olan hızlı talep, küresel depolardaki çekme taleplerini artırdı ve LME'deki birincil alüminyum stokları ayın ilk üçte birinde yaklaşık 100 bin ton düşerek 375 bine geriledi.