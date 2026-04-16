Alüminyum fiyatları fırladı

Birleşik Krallık'ta alüminyum vadeli işlemleri, arz açığına ilişkin süregelen endişeler arasında, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye olan ton başına 3 bin 650 doların üzerine çıktı.

Wood Mackenzie, bu yıl küresel olarak 4 milyon metrik tona kadar bir açık öngörüyor ve bu da piyasanın daraldığını gösteriyor.

Orta Doğu'nun en büyük üreticisi Emirates Global Aluminium, İran saldırıları nedeniyle Al Taweelah eritme tesisindeki faaliyetlerini durdurduktan sonra bazı teslimatlar için mücbir sebep ilan etti.

Çin dışında en büyük tek lokasyonlu alüminyum eritme tesisi olan Alba da saldırıya uğradı, ancak hasarın boyutu henüz net değil.

Alba, saldırıdan önce de üretimini azaltmıştı, aynı şekilde Katar Alüminyum da elektrik kesintileri nedeniyle üretimini düşürmüştü.

Basra Körfezi, Avrupa, Asya ve ABD 'ye hizmet veren küresel arzın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Saldırıdan önce bile, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bölgenin hayati girdilere erişimini önemli ölçüde zorlaştırmıştı. Bu arada, Çinli firmalar, denizaşırı müşteriler için alternatif tedariklerle devreye girmeye hazır olduklarını belirttiler.