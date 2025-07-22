Alüminyum fiyatları yükseldi

Alüminyum vadeli işlemleri, düşük arz ve Çin'den gelen talep konusundaki daha az karamsarlık görünümüyle Temmuz ayında ton başına 2 bin 650 dolara yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.



Lider üretici Çin'in üretiminin bu yıl yavaşlaması bekleniyordu çünkü mevcut üretim hızı, başlangıçta karbon emisyonu hedeflerine yardımcı olmak için belirlenen yıllık 45 milyon tonluk sınırla sınırlıydı.



Bu durum, AB üyelerinin savunma sanayi ürünleri üretimini artıracaklarını işaret etmesiyle Avrupa'da daha yüksek talep beklentileriyle aynı zamana denk geldi. Avrupa fabrikalarına yönelik arz, büyük üretici Rusya'nın yaptırımları nedeniyle zaten sınırlı. Bu arada, Çin'den gelen talep görünümü, hükümetin ekonomisini canlandırmak için altyapı yatırımı yapacağının sinyalini veren 1,3 trilyon Çin Yuanı tutarındaki hidroelektrik barajının duyurulmasının ardından endüstriyel metallere olan ilgiyi de artırdı.



Bu hamle, hükümetin emlak krizinin reel ekonominin çeşitli sektörleri üzerindeki etkisini dengelemek için endüstriyel metallerdeki aşırı kapasiteyi azaltma sözüyle uyumluydu.