Alüminyum zirvesinden geriledi

Alüminyum vadeli işlemleri, 2 Temmuz'dan itibaren üç aylık zirve olan 2 bin 628 dolara ulaştıktan sonra, daha düşük arz görünümüne karşı zayıf talep belirtilerinin bir anlığına baskı yapmasıyla ton başına 2 bin 670 dolara düştü. LME'deki mevcut stok, 15 Temmuz'a kadar geçen haftada 15 bin tonun üzerinde artarak 415 bine yükseldi.



Bu durum, ay başında Çin'deki fabrika faaliyetlerinin zayıfladığını ve NBS İmalat PMI'ının daraldığını gösteren verilerle uyumluydu. Yine de, en büyük üretici Çin'in üretiminin bu yıl yavaşlaması bekleniyordu çünkü mevcut üretim hızı, başlangıçta karbon emisyonu hedeflerine yardımcı olmak için belirlenen yıllık 45 milyon tonluk sınırla sınırlıydı.



Bu durum, AB üyelerinin savunma sanayi ürünleri üretimini genişleteceklerini işaret etmesiyle Avrupa'da daha yüksek talep beklentileriyle örtüşüyordu.