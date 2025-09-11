Alüminyum fiyatları bir ayın zirvesinde

ABD'de alüminyum vadeli işlemleri, Eylül ayında ton başına 2 bin 640 doların üzerine çıkarak bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesini gördü ve arz tehditleri nedeniyle bu yıl diğer baz metallerden daha iyi performans gösterdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 50'lik gümrük vergisi, önemli Kanadalı üreticileri metali ABD'den uzaklaştırmaya yöneltti. ABD'ye yapılan alüminyum sevkiyatları, ikinci çeyrekte toplam Kanada ihracatının yüzde 78'ini oluştururken, bu oran birinci çeyrekte yüzde 95'ti. Çin üretiminin, ülkenin yıllık 45 milyon tonluk sınırının altında kalması ve dünyanın en büyük üreticisinin arz büyümesini sınırlaması bekleniyor.



Ayrıca, Gine Alümina, Gine'nin askeri liderliğindeki hükümetinin tüm madencilik ruhsatlarını yeni kurulan bir devlet şirketine devretmesinin ardından tüm madencilik ruhsatlarını kaybetti ve bu durum, büyük üretici Emirates Global Aluminum'u besleyen cevher üretimini potansiyel olarak durdurdu. Bu arada, spekülatif yükseliş pozisyonları ve fiziksel alüminyuma yönelik hızlı talep, LME'deki birincil alüminyum stoklarının ayın ilk üçte birinde yaklaşık 100 bin ton düşerek 375 bine gerilemesine neden oldu.