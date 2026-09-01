Amazon, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından dava edildi

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Pazartesi günü federal mahkemede Amazon 'a açtığı davada, söz konusu şirketlerin, ürünlerini tanıtan reklamların yayınlanması için gereken minimum fiyatı gizlice artırarak reklam verenler için yasa dışı bir şekilde fiyatları yükselttiğini iddia etti.

ABD'den 22 eyaletin de katıldığı, iki partiden oluşan bir grup tarafından desteklenen kurum, Amazon'un reklam verenlerin bilgisi dışında sistematik olarak açık artırma fiyatlarını şişirdiğini ve bunun da onlara 20 milyar dolar veya daha fazla zarara yol açtığını belirtti.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Washington eyaletinin batı bölgesindeki federal mahkemede açtığı davada, "Amazon, reklam müzayedelerine katılan müşterilerinin zararından milyarlarca dolar kar elde etmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Bu iddialara göre, reklam verenler daha yüksek reklam fiyatlarından milyarlarca dolar zarar gördü. Eyaletlerin de para cezaları uygulayarak bu paranın bir kısmını geri almaya çalışabileceği belirtildi. Bir yetkilinin açıklamasına göre, kurum on milyarlarca dolar tazminat talep edecek, ancak kesin miktar henüz belirlenmedi.

AÇIK ARTIRMA KURALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Amazon, Pazartesi günü yayınladığı bir blog yazısında, yanlış bir şey yapmadığını belirterek, reklam politikalarının alışveriş yapanlara en alakalı reklamları göstermeyi amaçladığını ve reklam verenler için tıklama başına ortalama maliyetin 2019'dan 2024'e kadar sabit kaldığını, buna karşılık bu tıklamalardan elde edilen satışların arttığını belirtti.

Şirket, "Amazon'un fiyatlandırma yaklaşımı, tüketicilere zarar verme iddiasıyla çelişmektedir," dedi. "Müşterilerimize her gün en geniş ürün yelpazesinde en düşük fiyatları sunuyoruz ve perakende ve market fiyatlarımızın diğer perakendecilerin sunduğu fiyatlarla aynı veya daha düşük olmasını sağlamak için çalışıyoruz." diye ekledi.

Dava, arama sonuçlarının yanında yayınlanan üç tür reklamı konu alıyor: sponsorlu ürünler, marka ve görüntülü reklamlar. FTC'nin iddiaları, Amazon'un 2019'daki açık artırma kurallarındaki değişikliğe dayanıyor. Çevrimiçi reklam açık artırmaları, genellikle bir arama terimi girildikten sonra saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşiyor ve pazarlamacıların bilgisayar sistemleri, mesajlarının görünme hakkı için teklif veriyor.

FTC'ye göre, Amazon bazen açık artırmalara kendi tekliflerini girerek, görünüşte başkaları için fiyatları yükseltiyordu. FTC'nin iddiasına göre, bu planın bir parçası olarak Amazon, bu teklifleri reklam verenlerden gizlemeye çalışıyordu.

REKLAM MÜZAYEDELERİNİN YÜZDE 80'İNE MÜDAHALE

FTC'nin iddialarına göre, reklam maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle tüketiciler Amazon'daki şirketlerin ürünleri için daha yüksek fiyatlar ödedi. Şikayete göre, sponsorlu ürün açık artırmalarının yüzde 80'ine Amazon'un bir şekilde müdahalesi söz konusuydu.

Seattle merkezli Amazon, blog yazısında, reklam verenler için maliyetleri düşürdüğünü ve 2021 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 8 milyar dolar tasarruf sağladığını belirtti. Amazon, "Sponsorlu ürün arama reklamlarında ortalama kazanan teklifler 2019'dan 2025'e kadar yüzde 50 düştü." dedi.

Reklamcılık işini agresif bir şekilde büyüten Amazon, şu anda Google ve Meta'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü dijital reklam şirketi konumunda. Perakende devinin reklam satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 26 artarak 19,8 milyar dolara, 2025 yılının tamamında ise yüzde 22 artarak 68,6 milyar dolara ulaştı.

E-ticaret devi geçen yıl Eylül ayında 2,5 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etmişti. Prime abonelerine, abonelik oluşturmak için müşterilerini aldattığı yönündeki FTC iddialarını çözmek için bir ödeme yapıldı. Amazon'un, düzenleyici kurumun fiyatlandırma gücü üzerindeki yasadışı tekel ve üçüncü taraf satıcılarla olan ilişkisi olarak nitelendirdiği bir başka FTC davasına karşı kendini savunmak için önümüzdeki yıl mahkemeye çıkması bekleniyor.