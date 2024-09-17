Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Amazon evden çalışma sistemi kaldırıyor.

Şirketin CEO'su Andy Jassy, kararı çalışanlara gönderdiği mesajla duyurdu. Gelecek yıldan itibaren 5 gün ofise gelmenin zorunlu olacağını bildirdi.

Jassy, salgın öncesi uygulanan politikanın geri getirildiğini ifade etti.

Amazon CEO'su, ekip üyelerinin ofisteyken daha iyi işbirliği yaptığını savundu. Şirket salgın döneminde 5 gün evden çalışma imkanı tanırken, daha sonra bunu 2 gün ile sınırlamıştı.

Geçen yıl geçilen hibrit çalışma sistemi çalışanlar tarafından protesto edilmişti.

