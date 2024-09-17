Amazon evden çalışmayı kaldırıyor

Amazon evden çalışma sistemi kaldırıyor.
Şirketin CEO'su Andy Jassy, kararı çalışanlara gönderdiği mesajla duyurdu. Gelecek yıldan itibaren 5 gün ofise gelmenin zorunlu olacağını bildirdi.
Jassy, salgın öncesi uygulanan politikanın geri getirildiğini ifade etti.
Amazon CEO'su, ekip üyelerinin ofisteyken daha iyi işbirliği yaptığını savundu. Şirket salgın döneminde 5 gün evden çalışma imkanı tanırken, daha sonra bunu 2 gün ile sınırlamıştı.
Geçen yıl geçilen hibrit çalışma sistemi çalışanlar tarafından protesto edilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Amazon
- Ntvpara