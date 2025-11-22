Amazon'da işten çıkarma. Mühendisleri hedef aldılar

Amazon tarafından geçtiğimiz ay duyurulan 14 binden fazla işten çıkarma, bulut bilişimden cihazlara, reklamcılıktan perakendeye ve marketlere kadar şirketin geniş iş alanının neredeyse her alanını etkiledi. Ancak bir iş kategorisi, diğerlerinden daha fazla işten çıkarmanın yükünü çekti: Mühendisler.

New York, Kaliforniya, New Jersey ve Amazon’un ana vatanı Washington’da dosyalanan belgeler, bu eyaletlerdeki 4 bin 700′den fazla işten çıkarmanın yaklaşık yüzde 40′ının mühendislik pozisyonlarında gerçekleştiğini gösterdi. Veriler, Amazon tarafından eyalet kurumlarına gönderilen İşçi Uyum ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) dosyalarında bildirildi.

Rakamlar, Ekim ayında açıklanan toplam işten çıkarmaların bir bölümünü temsil ediyor. Eyalet WARN raporlama gerekliliklerindeki farklılıklar nedeniyle tüm veriler hemen tespit edilemiyor.

KARI YÜKSELİYOR, İŞTEN ÇIKARMA YAPIYOR

Amazon, 31 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını duyurarak, nakit yığınları artarken ve kârlar hızla yükselirken bu yıl işten çıkarma yapan teknoloji şirketlerinin giderek artan listesine katıldı. Layoffs.fyi’ye göre, 231 teknoloji şirketinde toplamda yaklaşık 113 bin işten çıkarma gerçekleşti ve bu, işletmelerin Covid pandemisinden sonraki hayata yeniden uyum sağladığı 2022′de başlayan bir trendi sürdürdü.

Amazon CEO’su Andy Jassy, ​​şirketin kurumsal kültürünü “dünyanın en büyük startup’ı” gibi işleyen bir kültüre dönüştürmek için uzun yıllardır çalışıyor. Çalışanlarını daha az kaynakla daha fazlasını yapmaya teşvik ederek ve kurumsal şişkinliği azaltarak Amazon’u daha yalın ve daha az bürokratik hale getirmeyi hedefliyor.

CNBC’nin daha önce bildirdiğine göre Amazon’un Ocak ayında daha fazla işten çıkarma yapması bekleniyor.