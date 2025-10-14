Amazon'dan büyük işe alım

Amazon, ABD’deki sipariş artışına hazırlanırken, tatil sezonu için lojistik ve taşıma ağlarında 250 bin kişiyi istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da aynı sayıda personel alımı yapacak.



Veri firması Adobe Analytics, ABD’de çevrimiçi tatil satışlarının bu yıl daha yavaş büyüyeceğini, ancak e-ticaretin genel satış artışını yine de geride bırakacağını öngörüyor.



Trump’ın Çin ithalatına uyguladığı son tarifelerin tatil satışlarına sınırlı etki yapması bekleniyor, zira çoğu stokun ülke içinde hazır olduğu belirtiliyor.



Amazon, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara saatlik 23 dolar ücret ve yan haklar sunarken, sezonluk işçilerin ortalama saatlik kazancının 19 doların üzerinde olacağını duyurdu.