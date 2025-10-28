Amazon'dan büyük işten çıkarma

CNBC'nin haberine göre Amazon, bugün başlayacak ve şirket tarihindeki en büyük kurumsal işgücü kesintisini oluşturacak işten çıkarmalara hazırlanıyor.



Amazon'un bu sabahı çalışanlarını e-posta yoluyla işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmeye başlaması bekleniyor.



Konuya yakın üç kişiye göre Amazon, pandemi dönemindeki yoğun talep sırasında aşırı işe alım yapması nedeniyle giderleri azaltmak ve telafi etmek amacıyla bugün itibaren 30 bin kurumsal pozisyonu kesmeyi planlıyor.



Bu rakam, Amazon'un toplam 1,55 milyon çalışanının küçük bir yüzdesini temsil ediyor ancak yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanının neredeyse yüzde 10'una denk geliyor. Bu, Amazon'un 2022 sonlarında yaklaşık 27 bin pozisyonu kaldırmaya başlamasından bu yana en büyük işten çıkarma olacak.



Amazon son iki yılda cihazlar, iletişim ve podcast dahil olmak üzere birçok bölümde daha küçük sayılarda işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Bu hafta başlayacak işten çıkarmalar, insan kaynakları, operasyonlar, cihazlar ve hizmetler ile Amazon Web Services dahil çeşitli bölümleri etkileyebilir.