Amazon'dan Nestle'ye: Yapay zeka, işten çıkarmaları hızlandırıyor

Dünya genelinde büyük şirketler, ekonomik yavaşlama ve yapay zeka odaklı dönüşümün etkisiyle işten çıkarmaları artırıyor.

Amazon, Nestlé ve UPS gibi dev firmalar, maliyetleri kısmak ve otomasyona yatırım yapmak için binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı.

Reuters’ın hesaplamalarına göre Amerikan şirketleri ekim ayında 25 binden fazla işten çıkarma duyurdu. UPS’in bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 48 bin kişilik kesinti bu rakama dahil değil. Avrupa’da ise toplam sayı 20 bini aşarken, Nestle geçen hafta açıkladığı 16 bin kişilik işten çıkarma ile öne çıktı.

ABD hükümetinin tarihinin en uzun ikinci kapanmasını yaşadığı bu dönemde, resmi iş gücü verilerinin eksikliği yatırımcıları endişelendiriyor.



New York merkezli 50 Park Investments CEO’su Adam Sarhan, “Amazon gibi şirketlerdeki toplu kesintiler, ekonominin güçlendiğini değil, yavaşladığını gösteriyor” dedi.



CEO'LAR YAPAY ZEKA HARCAMALARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Amazon, Target ve Procter & Gamble gibi şirketler, toplamda binlerce kişiye kadar işten çıkarma planlıyor. Reuters’ın haberine göre Amazon’da bu sayının 30 bine kadar çıkabileceği belirtiliyor.



Target ve Nestlé gibi şirketlerde yeni göreve gelen CEO’ların, operasyonlarını yeniden yapılandırmak istediği bildiriliyor.

Uzmanlara göre, işten çıkarmaların büyük bölümü beyaz yakalı çalışanları kapsıyor. Özellikle yapay zeka destekli otomasyonun devreye girmesiyle, mağaza veya üretim pozisyonlarından çok ofis çalışanları risk altında.

KPMG’nin eylül ayında yayımladığı bir ankete göre, ABD’li yöneticilerin yüzde 78’i, yapay zeka yatırımlarının kârlılığı artırdığını kanıtlamak için baskı altında olduklarını söyledi. Şirketlerin yıllık yapay zeka harcamasının ise ortalama 130 milyon dolara ulaştığı belirtildi.



"AZ İŞE ALIM,AZ İŞTEN ÇIKARMA"

ABD hükümetinin kapanması nedeniyle resmi istihdam verileri gecikse de, iş gücü piyasasında “sessiz bir durgunluk” yaşandığı belirtiliyor.

Indeed Hiring Lab ekonomisti Allison Shrivastava, “Henüz yapay zekanın büyük bir etkisini gördüğümüzü söyleyemem, ancak potansiyeli çok güçlü,” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, şu anda piyasada “az işe alım, az işten çıkarma” eğiliminin hakim olduğunu, firmaların boşalan pozisyonları doldurmayarak sessiz bir şekilde küçülmeye gittiğini söylüyor.

Shrivastava, bu durumu şöyle özetliyor:

“Şirketler adeta nefesini tutmuş durumda; iş gücü dengesinin nereye evrileceğini bekliyorlar.”