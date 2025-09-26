Amazon'dan Prime müşterilerine tarihi tazminat

ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) açıklamasına göre, Amazon’un ödeyeceği 2,5 milyar doların 1 milyar doları idari ceza, 1,5 milyar doları ise yaklaşık 35 milyon müşteriye iade olarak dağıtılacak.

Bu rakam, FTC tarihinin en yüksek cezalarından biri olarak kayda geçti.

CNN International'da yer alan habere göre, Amazon Sözcüsü Mark Blafkin, şirketin yasaları ihlal etmediğini savunarak, “Müşterilerimize üyelik başlatma ve iptal süreçlerinde açık ve anlaşılır seçenekler sunuyoruz. Bu uzlaşma, hizmetlerimizi daha da iyileştirmemize olanak sağlayacak” dedi.

Anlaşma kapsamında artık Amazon Prime kayıt ekranlarında kullanıcıları yönlendiren “Hayır, ücretsiz kargo istemiyorum” gibi seçenekler yer almayacak. Üyelik şartları net biçimde açıklanacak ve iptal süreci kolaylaştırılacak.

Prime üyeliği aylık 14,99 dolar veya yıllık 139 dolara sunuluyor. 2024’te 44 milyar dolarlık gelir sağlayan Prime, 2025 Mart itibarıyla ABD’de yaklaşık 197 milyon aboneye ulaştı.

Analistler, 2,5 milyar dolarlık ödemenin Prime’ın kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini, ancak Amazon’un pazar hâkimiyetini etkilemeyeceğini belirtiyor. Eski FTC Başkanı Lina Khan ise, cezanın şirketin büyüklüğü karşısında sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı.