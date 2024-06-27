Amazon'un değeri 2 trilyon doları aştı

Amazon hisseleri dün yüzde 3,9 artışla 193,61 dolara yükseldi.



Şirketin piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aşarak 2 trilyon 14,8 milyar dolar oldu.



Amazon'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 27,5 artış kaydetti. Şirketi bu performansı ile teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksini geride bıraktı. nasdaq bu yıl yüzde 18'lik artış kaydetmişti.



Amazon, dünyanın en büyük piyasa değerine sahip beşinci şirket konumunda bulunuyor. Listenin ilk dört sırasında sırasıyla Microsoft, Apple, Nvidia ve Google yer alıyor.



Amazon'un 2 trilyon dolarlık kilometre taşını aşması dört yıldan fazla sürdü. Piyasa değeri 2020'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

