Amazon'un kasasız marketleri iflas etti

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Birleşik Krallık’ta faaliyette olan tüm Amazon Fresh mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Şirket, 14 mağazayı tamamen kapatmayı, 5 mağazayı ise 2017’de satın aldığı Whole Foods Market’e dönüştürmeyi planladıklarını duyurdu.

The Guardian’ın haberine göre işler Amazon’un beklediği gibi gitmedi ve kasasız market konsepti pek de tutmadı.

Amazon’dan yapılan açıklamada, kapanışlardan etkilenecek çalışanlara mümkün olduğunca yeniden görevlendirme fırsatı sunulacağı belirtildi.

Şirket, bu adımın çevrimiçi teslimattaki büyüme potansiyeline odaklanmak için alındığını vurguladı.

KASASIZ MARKET NASIL ÇALIŞIYOR?

Kasasız market, telefona indirilen uygulama sayesinde alınan ürünlerin kasaya uğramadan, uygulamaya bağlı kredi kartından otomatik ödenmesi ile gerçeklişiyor. Ödemeler için kamera ve sensörlerden yardım alınıyor.

Pandemi döneminde online alışverişe yönelik talebin artmasıyla sektörde önemli bir pay elde eden Amazon, 2021’de İngiltere’de ilk Amazon Fresh mağazasını açmıştı.