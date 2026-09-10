AMB faiz oranlarını artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eylül 2026 toplantısında temel faiz oranlarını 25 baz puan artırarak, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana ikinci faiz artırımını gerçekleştirdi.

ECB, Ortadoğu'daki çatışmanın enflasyon baskılarını körüklemeye devam ettiğini ve enflasyonun uzun bir süre yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini belirtti. Ana refinansman faiz oranı yüzde 2,65'e, mevduat faiz oranı ise yüzde 2,50'ye yükseltildi.

ECB, 2026 enflasyon tahminini yüzde 3'de tutarken, 2027 ve 2028 için tahminlerini sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,1'e revize etti. Büyüme tahminleri, Euro bölgesi ekonomisinde beklenenden daha fazla direnç gösterilmesini yansıtarak, 2026 için yüzde 0,9'a ve 2027 için yüzde 1,4'e yükseltilirken, 2028 tahmini yüzde 1,5'te değişmeden kaldı.