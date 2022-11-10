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Ambalaj kartonu ithalatına bazı ülkeler için ek vergi getirildi

Gıda ambalajı niteliğindeki karton ithalatına ek vergi getirildi. Pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatına uygulanan ek vergi ise yeniden düzenlendi.

Ambalaj kartonu ithalatına bazı ülkeler için ek vergi getirildi

Ambalaj kartonu ithalatına ek vergi getirildi.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, ambalajı niteliğindeki karton ithalatına bazı ülke grupları için yüzde 25 ilave vergi getirildi.

Pirinçle kaplı kablo ithalatına uygulanan ek vergi ise aynı ülke grupları için 20 puan artırıldı.

Buna göre, genellektirilmiş tercihler sistemi (GTS) ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki gıda ambalajı niteleğindeki karton ithalatına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Aynı listede yer alan pirinçle kaplı kablo ve halat ithalatının bu ülkelerden yapılanlarına uygulanan yüzde 5 oranındaki ilave gümrük vergisi ise 20 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı.

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