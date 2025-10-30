AMB'den değişiklik beklenmiyor

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapılacak üçüncü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Zira politika yapıcılar, dirençli bir ekonomi ve azalan enflasyon baskıları belirtileri arasında temkinli kalmaya devam ediyor. Ana yeniden finansman oranı yüzde 2,15 seviyesinde kalırken, mevduat faiz oranı yüzde 2 seviyesinde kalacak.



ECB yetkililerinin son açıklamaları, mevcut politika duruşunun yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu gösteriyor. ECB yetkilileri, devam eden jeopolitik gerilimlere, ticaret politikası belirsizliğine ve artan savunma harcamalarının olası mali etkilerine rağmen, kararların "toplantı toplantı" alınacağını yinelediler.



ECB, Haziran 2024 ile Haziran 2025 arasında borçlanma maliyetlerini 200 baz puan düşürdü ve enflasyonun hedefe dönmesinin ardından Temmuz ayında ara verdi. Piyasalar şimdi faiz oranlarının kısa vadede sabit kalmasını bekliyor ve ilk 25 baz puanlık indirimin Temmuz 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.