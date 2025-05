AMD’den güçlü bilanço

Advanced Micro Devices (AMD) mali yılının ilk çeyreği için beklentileri aşan kazançlar bildirdi ve mevcut çeyrek için güçlü bir öngörüde bulundu.



Şirket bir önceki yıl 123 milyon dolar ya da hisse başına 7 sent olan net karının 709 milyon dolar ya da hisse başına 44 sent olduğunu bildirdi.

AMD ilk çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kar 96 cent ve ciro 7,44 milyar dolar oldu. Analistler hisse başına 94 cent kar ve 7,13 milyar dolar ciro bekliyorlardı.



İçinde bulunduğumuz çeyrek için ise AMD, Wall Street'in 7,25 milyar dolarlık satış üzerinden düzeltilmiş 86 sent kar tahminlerine karşılık, %43 brüt kar marjıyla yaklaşık 7,4 milyar dolarlık satış beklediğini duyurdu.



AMD CEO'su Lisa Su, şirketin ilk çeyrek sonuçlarını, gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına ilişkin düzenlemelerle boğuşmasına rağmen elde ettiğini söyledi. Şirketin tahmini, ABD'nin çeyrek boyunca şirketin bazı yapay zeka çiplerinin ihracatını sınırlandırması nedeniyle şirketin maruz kalacağını söylediği 800 milyon dolarlık maliyeti içeriyordu.



AMD ayrıca, içinde bulunduğumuz çeyrekte ihracat kontrolleri nedeniyle yaklaşık 700 milyon dolar ve AMD'nin mali yılının sonuna kadar toplam 1,5 milyar dolar gelir kaybı beklediğini söyledi.