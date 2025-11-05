AMD'nin gelirleri yükseliyor

Advanced Micro Devices yaptığı açıklamada, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirinin yıllık bazda yüzde 36 artışla 9,2 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Teknoloji şirketinin net karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artışla 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu arada, seyreltilmiş hisse başına kar (EPS) yıllık bazda yüzde 60 artışla 0,75 dolara yükseldi.

AMD, dördüncü çeyrekteki gelirinin yıllık bazda yüzde 25 artarak yaklaşık 9,6 milyar dolara ulaşacağını öngördü.

LSEG tarafından derlenen verilere göre analistlerin ortalama beklentisi 9,15 milyar dolar seviyesindeydi.