Anadolu Grubu'nun Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti

Anadolu Grubu'nun ilk yönetim kurulu başkanlığını yapan ve grubun temel şirketlerini kuran Kamil Yazıcı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Gruptan yapılan açıklamada, Anadolu Grubu ailesinin 'yeri doldurulamayacak büyüğü' olarak nitelediği Kamil Yazıcı'nın vefat ettiği açıklandı.

İŞ HAYATINA BAKKALDA BAŞLADI

İş hayatına 14 yaşında başlayan Yazıcı'nın ilk durağı babasının Nevşehir'deki bakkalı olmuştu. Askerlik görevi için geldiği İstanbul'da iş insanı İzzet Özilhanla tanışarak Anadolu Grubu'nun temellerini oluşturdu.

Tahtakale'de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye satışı yapılan toptancı dükkanıyla ticarete başlayan ortaklar, daha sonra ithalat ve sanayiciliğe adım attı. Kamyonetler ve motosikletlerinin montajıyla otomotiv sektörüne giren Yazıcı ve Özilhan, farklı sektörlerde de faaliyet gösterdi.

Hayırseverliği ile de tanınan iş insanı ortağı İzzet Özilhan ile beraber Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurdu. Yazıcı, Türkiye'ye 50'nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırılmasına öncülük etti.

CENAZE PROGRAMI

Andolu Grubu'ndan yapılan açıklamada cenazeye ilişkin detaylara da yer verildi. Yazıcı'nın cenazesinin, 11 Şubat'ta Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Yüzevler Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.