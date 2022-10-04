Anaokulu destek ödemeleri ne zaman? Başvuru nasıl yapılacak? Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan anaokulu destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları Bakan Yanık açıkladı. İlk kez anaokulu için verilecek olan destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleri başvuru detaylarını ve tarihini açıkladı. Peki, anaokulu destek ödemeleri ne zaman?



BAKAN YANIK DUYURDU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anaokulu destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.



İlk kez olacak Anaokulu destek ödemelerinin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını söyleyen Yanık, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" bilgisini de verdi.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamalar sonrasında anaokulu destek ödemeleri için tarih belli oldu.



Buna göre; Anaokulu destek ödemeleri Ekim ayının ikinci haftasında başlayacak.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada başvurularla ilgili de bilgi verdi.



Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili herhangi bir başvuruya gerek olmadığını, sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmelerinin yeterli olacağını belirtti.