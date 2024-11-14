Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 8,8 milyar liraya çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) borcuna dair açıklama geldi.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, belediyenin borçların tecili için yaptığı başvurunun, kanunda belirtilen şartları taşımadığı için kabul edilmediği kaydedildi.



Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle geçerli bir teminat olmadığı söylendi.



Açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmıyor. Kurumumuz tarafından böyle bir anlaşma yapılmamıştır." denildi.



BAKAN IŞIKHAN: HACİZ GÖNDERİLECEK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcunu ödemeyen belediyelere haciz gönderileceğini söylemişti.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, borcunu en çok ödemeyen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu belirterek, ABB'nin 4,5 milyar liralık borcunun 7 ayda 8,4 milyar liraya yükseldiğini söyledi.



Işıkhan, belediyenin borcu ödemek ya da taksitlendirmek için herhangi bir adım atmadığını da dile getirdi.



MANSUR YAVAŞ: 250 MİLYON LİRADA MUTABIK KALINDI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Bakan Işıkhan'a yanıt verdi. Yavaş, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan güncel borcunun 8 milyar lira olduğunu söyledi.



Belediyenin faiz silinerek taksitli ödeme talebinin reddedildiğini belirten Yavaş, borcun taksitlendirmesi talebilinin ise kabul edildiğini ifade etti. Bu kapsamda peşinat olarak borcun yüzde 10'luk kısmına denk gelen 650 milyon liranın ödendiğini söyledi.



Borcun yüzde 50 teminatı için arazi çalışmasının SGK'ya bildirildiğini, tahdit ve hacizlerden dolayı SGK'nın 1,2 milyar liralık teminatın 80 milyon liralık kısmı hariç tümünü reddettiğini belirtti.



Son yapılan görüşmelerde ise karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon liralık rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındığını söyledi.

