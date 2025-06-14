Ankara- Samsun hattında ilk adım atıldı: Seyahat süresi 2 buçuk saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin ilk etabı olan 120 kilometrelik Delice-Çorum hattının temelinin atıldığını duyurdu.

Temel atma töreni, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Koparan mevkisinde kurulan şantiyede gerçekleştirildi.

Projenin yalnızca bir demir yolu hattı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu hat Anadolu’nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacak. Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun’un potansiyelini zirveye taşıyacak” dedi.

Bakan, demir yollarına son 23 yılda yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatarak, Türkiye’nin demir yolu uzunluğunun 11 bin kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Yeni hat ile demir yolu ağına bir halka daha eklendiğini ifade eden Uraloğlu, projenin tamamlandığında Ankara-Çorum arasının 1 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi.

Proje kapsamında Delice’den başlayarak Samsun’a kadar uzanacak 293 kilometrelik hattın ilk etabı olan 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimi inşa edilecek. Bu hattın devamındaki Çorum-Merzifon-Samsun etabıyla birlikte Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate inecek. Hat tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

Yeni demir yolu hattının 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük dahil 334 sanat yapısıyla inşa edileceğini belirten Uraloğlu, hattın 2029 sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin de gündemde olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt da proje kapsamında organize sanayi bölgelerine yönelik 2 yük terminali ve Avrupa standartlarında sinyalizasyon sistemleri kullanılacağını kaydetti. Kurt, 2 bin işçi ve 200 mühendisle hattın 3,5-4 yılda tamamlanacağını belirtti.

Törene, bölge milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katıldı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde ilk kazma vuruldu.