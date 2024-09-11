Ankara simidine yüzde 50 zam talebi

Ankara'da 10 liradan satılan simit fiyatlarına zam yolda.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, zam kararına gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

Ticaret Bakanlığı zam talebini inceleyecek. Eğer ret kararı çıkarsa, Simitçiler Odası, bu kez gerekçesiyle birlikte ikinci başvurusunu yapacak.

İkinci başvuru da reddedilirse, bakanlığın belirleyeceği fiyat üzerinden simit satılacak.

Yüzde 50'lik zam talebinin hayata geçmesi durumunda Ankara'da simidin fiyatı 10 liradan 15 liraya yükselecek.