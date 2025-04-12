Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yurdu etkisi altına alan soğuk havayla birlikte bu gece ve yarın gece kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.