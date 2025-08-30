Ankara ve Eskişehir'deki bazı arazilerde toplulaştırma yapılacak

Eskişehir ve Ankara'daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Ankara ve Eskişehir'deki bazı arazilerde toplulaştırma yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, 'in Mihalıççık ilçesindeki Dümrek ve Saray mahalleleri ile Sivrihisar ilçesindeki Elcik Mahallesi'nde, 'nın Beypazarı ilçesindeki Mahmutlar ve Kırşeyhler mahallelerinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...