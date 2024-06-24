Ankara’da 4 saat 15 dakika süren ekonomi zirvesi | CHP’li Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştü

Ankara'da yeni haftanın ilk günü, önemli bir görüşme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP 'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi. Saat 10.00'da başlayan görüşme 4 saat 15 dakika sürdü.

KARATEPE: 4 ANA TALEP İLETTİK



Karatepe görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.



“Biz iktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğna ortak olacak değiliz.” diyen CHP’li Karatepe, “Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekeltirdik.” ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 4 ana talep ilettiklerini anlatan CHP’li Karatepe, “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi ve ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi.” şeklinde konuştu.



Karatepe, “Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ ZORUNLULUK"

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettiklerini söyleyen Karatepe, “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu, sayın bakana ifade ettik.” dedi.



Emekli aylıklarında artışın zorunluluk olduğunu ifade eden Karatepe, “Yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artış yapılmasını, büyüme rakamı kadar ilave artış yapılması gerektiğini söyledik.” şeklinde konuştu.

MEMUR MAAŞLARI



Durumun memur emeklileri açısından çok daha olumsuz olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Karatepe, şöyle devam etti:



“Memur emekli aylıklarındaki artış; enflasyon farkı+sözleşmeden gelen diye bir ifade kullanılıyor biliyorsunuz… Yılın ilk yarısında sözleşmeden gelen kısım, ilk 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon verisinden düşüldükten sonra, ikinci 6 aylık döneme gelen döneme gelen sözleşme farkı eklenecek. Böyle bir uygulamanın yapılması durumunda memur emeklilerinin alacağı ücret artışı yüzde 20 seviyesinde kalacaktır. Bunun yetersiz olduğunu ifade etmek isterim.”

"YÜKSEK GELİR GRUPLARINDAN YÜKSEK VERGİ ALINMASI GEREK"

Karatepe, “Biz sayın bakana vergide adaletin sağlanması için vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini ifade ettik.” dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINA ARTIŞ YAPILACAK MI?

Karatepe, Şimşek’le görüşmesinde yurt dışı çıkış harcına yapılacağı iddia edilen artışı da gündeme getirdiğini söyledi.

“Bunun doğru olmadığını, vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu ifade ettim.” diyen CHP’li Kartepe, “Ama bu konuda sayın bakandan somut bir değerlendirme duymadım. Anladığım kadarıyla tasarı üzerinde çalışmalarını tamamlamamışlar.” diye konuştu.