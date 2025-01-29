Ankara'da belediye çalışanlarının maaş zammı belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye'nde (ABB) çalışanların zam oranları belli oldu.



ABB Başkanı Mansur Yavaş, yeni toplu iş sözleşmesine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Alınan karar sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı yüzde 60'a yakın artışla 44 bin 199 liraya yükseltildi.



Çalışanların yemek ücretlerinde ve sosyal yan haklarında da artışa gidildi. Bayram ikramiyesi 48 bin liradan 56 bin liraya çıkarıldı.



Yemek ücreti günlük 187 liradan 240 liraya çıkarılırken, gıda yarımı 4 bin liraolarak güncellendi.