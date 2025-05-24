Ankara'da çiftçiye destek müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından 11-12 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don ile ilgili açıklamada bulundu.

Yavaş yaptığı açıklamada, "Don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde yüzde 100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6 bin 500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.



Başvuruların “https://baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacağını duyurdu.