Ankara'da ilçe ilçe kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede?
Okulların kapanması, tayin dönemi ve üniversite kayıtlarının yaklaşmasıyla Ankara’da kiralık konut piyasası hareketlendi.
Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Ankara’da kiralık konutlara olan talep hızla artarken, fiyatlardaki yükseliş de dikkat çekiyor. Tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin konut arayışı, yeni okul kayıtları ve taşınma sezonu derken, başkentte kiralar yeniden tırmanışa geçti.
2+1, maksimum 10 yıllık ve 2’nci kat ve üzerindeki daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’daki ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi.
Akyurt
en düşük: 11.500
En yüksek 19.00 TL
Altındağ
en düşük 16.500
En yüksek 35.000 bin
Beypazarı
En düşük 13.000
En yüksek 19.500
Çankaya
En düşük 25.000
En yüksek 76.000
Çubuk
En düşük 8.200
En yüksek 25.00
Etimesgut
EN düşük 14.000
En pahalı 50.000
Gölbaşı
En düşük 19.000
En yüksek 62.000
Kahramankazan
En düşük 18.000
En yüksek 22.000
Keçiören
En düşük 25.000
En yüksek 52.000
Mamak
En düşük 9.000
En yüksek 41.000
Polatlı
En düşük 16.000
En yüksek 23.500
Pursaklar
En düşük 22.000
En yüksek 28.000
Şereflikoçhisar
En düşük 14.000
En yüksek 18.500
Sincan
En düşük 20.750
En yüksek 32.500
Yenimahalle
En düşük 26.000
En yüksek 60.000
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