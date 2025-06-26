Ankara'da ilçe ilçe kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede?

Okulların kapanması, tayin dönemi ve üniversite kayıtlarının yaklaşmasıyla Ankara’da kiralık konut piyasası hareketlendi.

Ankara'da ilçe ilçe kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte ’da kiralık konutlara olan talep hızla artarken, fiyatlardaki yükseliş de dikkat çekiyor. Tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin konut arayışı, yeni okul kayıtları ve taşınma sezonu derken, başkentte kiralar yeniden tırmanışa geçti.

2+1, maksimum 10 yıllık ve 2’nci kat ve üzerindeki daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’daki ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi.

Ankara'da ilçe ilçe kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede? - 1

Akyurt
en düşük: 11.500
En yüksek 19.00 TL

Altındağ
en düşük 16.500
En yüksek 35.000 bin

Beypazarı
En düşük 13.000
En yüksek 19.500

Çankaya
En düşük 25.000
En yüksek 76.000

Çubuk
En düşük 8.200
En yüksek 25.00

Etimesgut
EN düşük 14.000
En pahalı 50.000

Gölbaşı
En düşük 19.000
En yüksek 62.000

Ankara'da ilçe ilçe kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede? - 2

Kahramankazan
En düşük 18.000
En yüksek 22.000

Keçiören
En düşük 25.000
En yüksek 52.000

Mamak
En düşük 9.000
En yüksek 41.000

Polatlı
En düşük 16.000
En yüksek 23.500

Pursaklar
En düşük 22.000
En yüksek 28.000

Şereflikoçhisar
En düşük 14.000
En yüksek 18.500

Sincan
En düşük 20.750
En yüksek 32.500

Yenimahalle
En düşük 26.000
En yüksek 60.000

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