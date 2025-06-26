Ankara'da ilçe ile kiralık konut fiyatları | En düşük kira nerede?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte Ankara’da kiralık konutlara olan talep hızla artarken, fiyatlardaki yükseliş de dikkat çekiyor. Tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin konut arayışı, yeni okul kayıtları ve taşınma sezonu derken, başkentte kiralar yeniden tırmanışa geçti.



2+1, maksimum 10 yıllık ve 2’nci kat ve üzerindeki daireler baz alınarak yapılan araştırmada, Ankara’daki ilçe ilçe ortalama kira aralıkları belirlendi.

Akyurt

en düşük: 11.500

En yüksek 19.00 TL



Altındağ

en düşük 16.500

En yüksek 35.000 bin



Beypazarı

En düşük 13.000

En yüksek 19.500



Çankaya

En düşük 25.000

En yüksek 76.000



Çubuk

En düşük 8.200

En yüksek 25.00



Etimesgut

EN düşük 14.000

En pahalı 50.000



Gölbaşı

En düşük 19.000

En yüksek 62.000

