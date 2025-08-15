Ankara'da okul servislerine zam

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı.

Ankara Servisçiler Odası'nın zam talebi, zam yüzde 50'ydi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu oran yüzde 30'a düşürüldü.

Zammın ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 3 kilometreye kadar servis ücreti 21 bin liraya, 10-15 kilometre arası kadar servis ücreti ise, 32 bin liraya yükselecek.