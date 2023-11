Ankara'da özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı

Ankara'da "65 yaş üstü taşıma krizi" çözüldü.

Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan ÖHO işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına ise 2 lira gelir desteği ödemesi yapılacak.



Ayrıca, 202-7 Yenimahalle-Kızılay 220-7 Mamak-Batıkent-Jandarma ve 427-7 Subayevleri-Aşağı Ayrancı, 145-7 Dikmen-Atapark, 263-7 Etlik-Balgat ve 297-7 Abidinpaşa-Batıkent hat numaralı ÖHO'lara ise yolcu sayılarının az olması ve işletme giderlerinin fazla olması nedeniyle ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına da 4 lira gelir desteği ödemesi sağlanacak.



Şehir merkezinde faaliyet göstermekte olan Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı (AHOK) araçlarda ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 7,30 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 5,30 lira gelir desteği ödenecek.

YÜZDE 10 ORANINDA GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ



Çevre ilçelerde faaliyet göstermekte olan ÖHO'lara ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına her ilçenin kendi tam bilet tarifesi üzerinden, öğrenci kartlar için ise ödemelerin her biniş başına her ilçenin kendi tam tarifesinin yüzde 10'u oranında gelir desteği ödemesinde bulunulacak.



Karara göre, 16 Haziran 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak gelir desteği ödemelerinin yanı sıra usulsüz kullanımların önüne geçilebilmesi için ise araçlarda günlük ücretsiz kart kullanımı ilk dört biniş üzerinden hesaplanacak.



Gelir desteği ödemeleri bireysel işleticilerde araç bazında, diğerlerinde kooperatif olarak ücretsiz taşınan yolcu sayılarının son 3 ayın ortalamasının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde hesaplanarak verilecek. Ayrıca yapılacak incelmelerde usulsüz kullanım şüphesi doğuracak herhangi bir durumda ödeme yapılmayacak.



Meclisin aldığı karar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.



"ORTAK BİR MUTABAKAT VARMIŞ"



Söz konusu karara ilişkin söz alan ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, ABB tarafından ulaşım esnafına haziran ayından sonra gelir desteği verilmediğini anımsattı.



Cumhur İttifakı olarak ulaşım esnafına verilen gelir desteklerinin uzatılması için önceki oturumlarda önerge verdiklerini belirten Yalçın, "ABB Başkanlığı, bununla alakalı ulaşım esnafı temsilcileriyle görüşerek ortak bir mutabakata varmış. Burada bir liste üzerinden anlaşılmış. Gelir desteği konusunda destek veren bütün meclis üyelerimize, esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadarki gibi esnafımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.