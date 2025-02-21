Ankara'da Ramazan pidesi kaç olacak? Halk Ekmek'ten açıklama

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları açıklanmaya başladı.



Ankara Halk Ekmek, Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin 13 liradan satılacağını duyurdu.



Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara'da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız” ifadeleri kullanıldı.



FIRINLAR 20 LİRADAN SATACAK



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.



340 gram pidenin gramajı 370 grama çıkartılmış, fiyatı 30 lira olarak belirlenmişti.