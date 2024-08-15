Ankara'da servis ücretlerine zam

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala Ankara'da servis ücretlerine yüzde 40 zam geldi.



Yeni tarifeye göre; en kısa mesafe yani 0-3 kilometre arası yıllık 16 bin 745'e yükseldi.

3- 6 kilometre arası 18 bin 450; 6-10 kilometre arası 21 bin 320 lira oldu.

10-15 kilometre arası ise; 24 bin 810 liraya çıktı.

15 kilometreyi aşan her kilometre için 550 lira ek ödeme yapılacak.

Rehber personel ücreti de azami 730 lira olarak belirlendi.

Tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

