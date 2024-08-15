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Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 16 bin 745, en uzun mesafe 24 bin 810 lira oldu.

Ankara'da servis ücretlerine zam
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Okul çantası kaç liraya doluyor? Kırtasiyede yüzde 70'e varan artış

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Okulların açılmasına kısa bir zaman kala 'da servis ücretlerine yüzde 40 geldi.

Yeni tarifeye göre; en kısa mesafe yani 0-3 kilometre arası yıllık 16 bin 745'e yükseldi.

3- 6 kilometre arası 18 bin 450; 6-10 kilometre arası 21 bin 320 lira oldu.

10-15 kilometre arası ise; 24 bin 810 liraya çıktı.

15 kilometreyi aşan her kilometre için 550 lira ek ödeme yapılacak.

Rehber personel ücreti de azami 730 lira olarak belirlendi.

Tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

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