Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da okul servis ücetlerine zam yapıldı.



Zammın ardından Ankara'da en yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 liraya yükseldi.



Yeni eğitim-öğretim yılında, okul servisi ücretleri 3 ila 6 kilometrede 5 bin 616 lira, 6 ila 10 kilometrede 6 bin 494 lira, 10 ila 15 kilometre arasında ise 7 bin 553 lira olarak uygulanacak.



15 kilometreyi aşanlara,, kilometre başı 150 lira ek tarife uygulanacak.



Zam kararı, Ankara Valiliği'nin onayına sunulacak. Valilik 7 gün içerisinde karara itiraz edebiliyor.