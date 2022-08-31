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Ankara'da servis ücretlerine zam

İstanbul'un ardından Ankara'da da okul servis ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Başkent'te okul servisi ücretleri yüzde 30 zamlandı.

Haberler - NTV Haber 31.08.2022 - 13:01

Ankara'da servis ücretlerine zam

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İstanbul'da okul servis ücretlerine zam

'da okul servis ücetlerine zam yapıldı.

Zammın ardından Ankara'da en yakın mesafe ücreti yıllık 5 bin 96 liraya yükseldi.

Yeni eğitim-öğretim yılında, okul servisi ücretleri 3 ila 6 kilometrede 5 bin 616 lira, 6 ila 10 kilometrede 6 bin 494 lira, 10 ila 15 kilometre arasında ise 7 bin 553 lira olarak uygulanacak.

15 kilometreyi aşanlara,, kilometre başı 150 lira ek tarife uygulanacak.

Zam kararı, Ankara Valiliği'nin onayına sunulacak. Valilik 7 gün içerisinde karara itiraz edebiliyor.

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