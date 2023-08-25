Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni ücretleri belirledi.

Buna göre, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira alınacak.

10-15 kilometre arası alınan 9 bin 60 liralık ücretse 15 bin 410 liraya yükseldi.

15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak.

Rehber personel giderleri içinse öğrenci başına azami 450 lira ücret talep edilecek.

Karara göre, yıl içinde akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artış miktarı tarife yansıtılacak.