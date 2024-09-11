Ankara'da simit 15 TL'ye yükseldi

Ankara'da simide yüzde 50 zam geldi.

10 liradan satılan simidin fiyatı, 15 liraya yükseldi.



Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, zam kararına artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

BAKANLIK YÜZDE 50 ZAM İÇİN 2 KEZ OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Esnaf odası, zam talebi için Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili iki kez başvuru yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık ikisinde de olumsuz görüş bildirdi.

Bakanlık Ocak 2025'e kadar zam yapılmamasını istedi ancak yüzde 50'lik zam fiyatlara yansıtıldı.

Ankara'da daha önce ocak ayında da simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırılmış ancak sonrasında karar iptal edilmişti.

