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Ankara'da simit 15 TL'ye yükseldi

Ankara simidine yüzde 50 zam geldi. Simidin fiyatı 10 liradan 15 liraya yükseldi. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş zam nedeni için artan maliyetleri gösterdi.

Ankara'da simit 15 TL'ye yükseldi

'da simide yüzde 50 zam geldi.

10 liradan satılan simidin fiyatı, 15 liraya yükseldi.

Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, zam kararına artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

BAKANLIK YÜZDE 50 İÇİN 2 KEZ OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Esnaf odası, zam talebi için Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili iki kez başvuru yaptı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık ikisinde de olumsuz görüş bildirdi.

Bakanlık Ocak 2025'e kadar zam yapılmamasını istedi ancak yüzde 50'lik zam fiyatlara yansıtıldı.

Ankara'da daha önce ocak ayında da simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırılmış ancak sonrasında karar iptal edilmişti.

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