Ankara'da simit 7 lira oldu

Başkent'te simitin fiyatı 7 lirayı gördü.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş; doğalgaz, elektrik, un, susam fiyatlarındaki artışla, kira ve asgari ücrete yapılan zamları hatırlattı.

Delibaş, bu artışlar nedeniyle fiyata 2 lira zam yapıldığını söyledi.

2 LİRA ZAM GELDİ

100 gramlık Ankara simidi 2 lira zamla 7 liradan satılacak.

İSTANBUL'DA ZAM VAR MI?

Öte yandan, İstanbul'un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık simidin halen 5 lira olduğunu belirterek, 7,5 liradan satış yapanlarla ilgili “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar” dedi.