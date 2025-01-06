Ankara'da sürücü kurslarına zam

Ankara'da sürücü kurslarına  yüzde 38,18 zam geldi. B sınıfı ehliyet için kurs ücreti 19 bin liraya yükseldi.

Ankara'da sürücü kurslarına zam

Yeni yılla birlikte birçok kaleme zam geldi. Sürücü kursları da onlardan biri oldu.

Ankara'da sürücü kurslarına yüzde 38,18 zam geldi.

B sınıfı için kurs ücreti 19 bin lira oldu.

SINAV ÜCRETLERİ DE ARTTI

Öte yandan geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi.

İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı.

Sürücü adayları dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi

Sürücü adayları dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi

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