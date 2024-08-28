Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da taksi ücretleri zamlandı. Yeni tarifeyle, açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35 liraya, bindi indi ücreti yüzde 33,3 zamla 75 liradan 100 liraya çıkarıldı. Yeni tarife 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.



Başkent'te taksi ücretleri yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 35 TL, kilometre ücreti 25 TL, bindi-indi ücreti 100 TL ve 1 saatlik bekleme ücreti 150 TL olarak belirlendi.



Böylece taksi açılış ücretine yüzde 40, kilometre ücretine yüzde 25, bindi, indi ücretine yüzde 33,3 zam yapılmış oldu.

EN SON 19 OCAK'TA ARTIŞ YAPILMIŞTI

Ankara'da 19 Ocak'ta yapılan yüzde 30 zamla, bindi indi 75 TL'ye çıkarılmış, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 20 TL olmuştu.



