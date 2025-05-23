Ankara'da taksi ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

Zamma ilişkin bilgilendirmeyi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, taksiciler gönderdiği mesajla yaptı.



Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.